Евросоюз расширил список налоговых оазисов

Министры финансов Евросоюза во вторник, 18 февраля, приняли постановление, пересматривающее учрежденный ранее Евросоюзом список стран и территорий, не сотрудничающих в предоставлении сведений об офшорных активах налоговым органам ЕС. В коммюнике Совета ЕС сообщается, что к восьми странам и территориям, уже внесенным в этот список налоговых гаваней, решено добавить Каймановы Острова, Республику Палау, Панаму и Сейшельские Острова.

Новые страны и территории были внесены в список, так как не реализовали в согласованные сроки налоговые реформы, которые обязались провести. В коммюнике отмечается, что Турция, учитывая, что она выполнила большинство условий ЕС, получит дополнительное время на завершение необходимых процедур.

Впервые в списке оказалась заморская территория Великобритании - Каймановы острова. Немецкий депутат Европарламента, член баварского Христианско-социального союза Маркус Фербер (Markus Ferber) видит в этом решении предупреждение вышедшей из Евросоюза Великобритании. "Мечте некоторых сторонников "Брекзита" о том, что из Соединенного Королевства возникнет налоговый оазис у берегов Европы, не суждено сбыться", - указал он.

Черный список возник после налоговых скандалов

С ноября 2019 года в черном списке налоговых оазисов числились восемь стран и территорий - Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова и Вануату.

Черный список был утвержден Евросоюзом в начале декабря 2017 года после в масштабных налоговых скандалов предыдущих лет, таких как"Панамские досье" или "Люксембургское досье". Тогда СМИ выложили информацию о сотнях офшорных счетов и компаний политиков и бизнесменов всего мира, использовавших офшоры для уклонения от налогов. Первоначально в список входили 17 офшоров, в отношении которых возможно применение санкций, в частности, запрет на получение грантов ЕС и финансирование программ из средств Евросоюза.