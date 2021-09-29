Евросоюз ужесточит порядок получения виз для белорусских чиновников

Европейский союз (ЕС) ограничит выдачу виз белорусским чиновникам в ответ на агрессивные попытки Минска дестабилизировать блок с помощью нелегальных иммигрантов, заявила в среду, 29 сентября, комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Reuters.

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"Мы имеем агрессивный режим, Лукашенко, который фактически подталкивает мигрантов к европейской границе, чтобы дестабилизировать ЕС", — сказала Йоханссон в беседе с журналистами, добавив, что действия белорусского режима — это "акт агрессии".

Она сообщила, что, по данным Европола, 90% нелегальных мигрантов попали в ЕС с помощью лиц, занимающихся незаконным ввозом людей. Йоханссон подчеркнула необходимость усиления борьбы с этими преступными группировками.

Что касается Беларуси, Йоханссон отметила, что визовые процедуры для государственных служащих будут ужесточены, но не для обычных граждан.

"Сейчас мы наблюдаем отчаяние Лукашенко. Это режим, который отказал своему народу в свободных и справедливых выборах. Это режим, который сажает свою политическую оппозицию в тюрьму. Это режим, который угнал пассажирский самолет, а теперь использует невинных людей в своих агрессивных действиях. Это не тот режим, с которым мы должны сотрудничать", — подчеркнула Йоханссон.

Соглашение между Брюсселем и Минском об упрощении визового режима и снижении визовых сборов для граждан Беларуси, желающих посетить ЕС на короткое время, вступило в силу в июле прошлого года.

Однако отношения между двумя сторонами резко ухудшились после фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года и жестокого подавления последующих протестов.

С тех пор Минск вышел из соглашения с ЕС о реадмиссии нелегальных мигрантов в ответ на санкции ЕС.

Кроме того, авторитарный режим Лукашенко начал организовывать перемещение нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в ЕС. Граждане третьих стран пытались незаконно попасть из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу.

Хотя Брюссель поддержал государства, переживающие гибридную войну, которую затеял минск, ЕС стал тверже выражать свою позицию по защите своих границ.

"Совершенно неприемлемо, что люди умирают на наших границах", — заявила Йоханссон, указав на пятерых мертвых нелегалов, тела которых были обнаружены рядом с польской границей.

Комиссар также объявила, что в четверг, 30 сентября, в Варшаве у нее состоится встреча с министром внутренних дел Польши Мариушем Камински.