Евросоюз ввел 11-й пакет санкций против России из-за войны в Украине
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Он включает запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение на въезд в ЕС зарегистрированных в России грузовиков, а также меры против обхода ранее введенных ограничений.

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"Наши санкции уже наносят тяжелый урон российской экономике и способности Кремля финансировать свою агрессию. Сегодняшний пакет усиливает наше давление на Россию и путинскую военную машину. Борясь с обходом санкций, мы усилим давление на Россию, еще больше лишая ее ресурсов, в которых она так отчаянно нуждается, чтобы продолжить вести незаконную войну против Украины", — говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Санкции, наложенные на ветку нефтепровода "Дружба", затронут поставки нефти в Польшу и Германию. Как отмечали СМИ, это решение во многом символическое. Две страны могли получать нефть по северному участку трубопровода в виде исключения и с разрешения ЕС, но уже прекратили принимать сырую нефть, выполняя обещания, данные в прошлом году.

Нефтепровод "Дружба" протяженностью около 4 тыс. километров еще с советских времен используется для поставок сырья в пять стран, входящих в ЕС. Российская нефть поступает в белорусский Мозырь, где расположен нефтеперерабатывающий завод, а затем разделяется на две ветви — северную и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию).

Согласно пресс-релизу, в целях противодействия российской кампании по дезинформации, Совет Евросоюза инициировал процесс заморозки лицензий у контролируемых Россией телекомпаний RT Arabic и Sputnik Arabic, вещавших в арабских странах.

Санкции для посредников. Как Запад может бороться с ввозом в Россию запрещенных товаров
Среди тех, кто попал под санкции ЕС, попали начальник Главного штаба Сухопутных войск — Александр Лапин, сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс, сбежавший из-под ареста в Италии, несколько губернаторов, а также политолог Сергей Караганов, недавно призвавший Кремль нанести ядерный удар по Польше, и военные пропагандисты Евгений Поддубный, Андрей Медведев, Семен Пегов, Александр Сладков.

Попали в список телеканал Минобороны России "Звезда" и завод им. Свердлова. Всего в санкционный список добавлены 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Пытаясь ограничить способы обхода санкций Россией, Евросоюз впервые анонсировал возможность введения "исключительных, крайних мер", ограничивающих продажу, поставку, передачу или экспорт товаров, которые могут укрепить военный потенциал России, в третьи страны — если существует высокий риск, что эти страны используются для обхода санкций.

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Редактор отдела экономики Ольга Шамина — о новом подходе Евросоюза к санкциям против России:

"Страны ЕС после долгих переговоров согласовали 11-й пакет санкции против России. Наверное, самое важное в нем — это новый подход.

Теперь западные страны не просто вводят новые ограничения против секторов российской экономики, а пытаются договариваться с третьими странами — через них в Россию продолжают поступать параллельный импорт и просто подсанкционные товары.

Этим третьим странам в ЕС обещают даже "техническую помощь", видимо, в соблюдении ограничений. В случае отказа от такого сотрудничества страны ЕС обещают быстрый ответ против отдельных представителей этих стран. Более того, в отдельных случаях страны ЕС могут ограничить экспорт в третьи страны товаров и услуг, которые уже запрещены к экспорту в Россию, — например, оружия и военных технологий.

ЕС уже составил список из 87 компаний из России и третьих стран, которые поставляли в Россию товары. Пока не ясно, кто в него вошел. В пресс-релизе упоминаются только четыре иранских производителя дронов.

При этом список запрещенных к экспорту в Россию товаров был расширен — в основном за счет различной электроники и различных компонентов, которые в теории могут быть использованы для производства оружия.

Страны ЕС также ограничили транзит своих товаров грузовиками с прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в России. Это по сути ограничение на транзит товаров через Россию — во время которого в стране буквально "растворяются" товары из ЕС. О том, как в России "пропали" товары на 1 млрд евро, которые должны были ехать транзитом в другие государства, например, писала Financial Time".

В СМИ в последние месяцы было много публикаций о поставках подсанкционных товаров Россию. Как правило, это происходит через сложные цепочки посредников в третьих странах — например, Турции или Казахстане. Власти США также начали выявлять такие "сетки" посредников и вводит против них санкции. В таких "сетях" часто участвуют и европейцы — под санкции попадали, например, граждане Швейцарии и Лихтенштейна".

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BBC News Русская служба:

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