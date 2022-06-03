Евросоюз ввел санкции против семьи Пескова и Алины Кабаевой

Европейский союз (ЕС) обнародовал новый санкционный список. В него попали дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова, его супруга Татьяна Навка и сын Николай Песков. Также санкции введены в отношении предполагаемой любовницы Владимира Путина и председателя совета директоров “Национальной медиа группы” Алины Кабаевой, пишет Meduza.

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В санкционный список также попали генеральный директор Yandex Аркадий Волож, глава Роскомнадзора Андрей Липов, глава и замруководителя "новой администрации" Херсонской области Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов, а также более 40 военнослужащих 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которых Евросоюз считает причастными к убийствам мирных жителей в Буче.

В целом в санкционные списки включены более 60 физических лиц и 18 предприятий. В их числе есть такие компании, как УАЗ, КамАЗ и "Военторг". Также санкции введены против банков Сбербанк, "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк. Они будут отключены от системы SWIFT.

Изначально предполагалось, что санкции будут введены и против патриарха Кирилла, однако из-за позиции Венгрии он не был включен в список. Венгерские власти считают, что наложение санкций на церковного иерарха является нарушением свободы вероисповедания.