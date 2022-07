Евросоюз выделит Украине более полутора миллиарда евро на восстановление страны

Европейский инвестиционный банк при бюджетной поддержке Европейского союза (ЕС) одобрил выдачу кредита в размере 1,59 миллиарда евро Украине на восстановление страны, из которых один миллиард евро будет выплачен немедленно. Об этом в социальной сети Twitter сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет "Новая газета. Европа".

Она подчеркнула, что средства будут направлены на возобновление инфраструктуры в Украине, а также поддержку энергетических, транспортных и образовательных проектов страны в будущем.

🇺🇦 The @EIB, with EU budget support, approved €1.59 billion of financing for Ukraine, with €1 billion to be released immediately.

It will help rebuild infrastructure and resume services. And support energy, transport and education projects for the future.

