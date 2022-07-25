Евросоюз выделит Украине более полутора миллиарда евро на восстановление страны
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейский инвестиционный банк при бюджетной поддержке Европейского союза (ЕС) одобрил выдачу кредита в размере 1,59 миллиарда евро Украине на восстановление страны, из которых один миллиард евро будет выплачен немедленно. Об этом в социальной сети Twitter сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет "Новая газета. Европа".

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Она подчеркнула, что средства будут направлены на возобновление инфраструктуры в Украине, а также поддержку энергетических, транспортных и образовательных проектов страны в будущем.

В начале июля издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполнительный орган ЕС блокирует кредит в размере 1,5 миллиарда евро для Украины, так как финансовый регулятор опасается, что Киев не сможет вернуть средства.

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