Евросоюз выделит Украине помощь в размере пяти миллиардов евро до конца этого года

Европейский союз (ЕС) выделит Украине пять миллиардов евро до конца года. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, пишет "Новая газета. Европа".

По словам Домбровскиса, он рад подписать второй меморандум о взаимопонимании с Украиной "с тех пор, как Россия начала свою жестокую войну".

"На этот раз: ЕС предоставит пять миллиардов евро Украине на неотложные потребности в ликвидности, выплату зарплат и пенсий. Мы предоставим первую часть в середине октября, следующие две части последуют позже в этом году", — написал замглавы ЕК.

