Евросоюз выделит Украине помощь в размере пяти миллиардов евро до конца этого года
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейский союз (ЕС) выделит Украине пять миллиардов евро до конца года. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, пишет "Новая газета. Европа".

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По словам Домбровскиса, он рад подписать второй меморандум о взаимопонимании с Украиной "с тех пор, как Россия начала свою жестокую войну".

"На этот раз: ЕС предоставит пять миллиардов евро Украине на неотложные потребности в ликвидности, выплату зарплат и пенсий. Мы предоставим первую часть в середине октября, следующие две части последуют позже в этом году", — написал замглавы ЕК.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Валдиса Домбровскиса и Урсулу фон дер Ляйен за принятое решение и назвал его "жестом ЕС, который намерен поддержать Украину в победе в этой войне, восстановлении и стремлении к европейскому будущему".

Выделение помощи Украине в размере пяти миллиардов евро было согласовано еще в сентябре Советом Европы. Тогда Домбровскис также сообщил о том, что на восстановление Украины после войны понадобится 349 миллиардов евро.

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