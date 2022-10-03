Евросоюз выделит Украине помощь в размере пяти миллиардов евро до конца этого года

Европейский союз (ЕС) выделит Украине пять миллиардов евро до конца года. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, пишет "Новая газета. Европа".

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По словам Домбровскиса, он рад подписать второй меморандум о взаимопонимании с Украиной "с тех пор, как Россия начала свою жестокую войну".

"На этот раз: ЕС предоставит пять миллиардов евро Украине на неотложные потребности в ликвидности, выплату зарплат и пенсий. Мы предоставим первую часть в середине октября, следующие две части последуют позже в этом году", — написал замглавы ЕК.

Pleased to sign second Memorandum of Understanding with #Ukraine since Russia began its brutal war. This time: the EU will provide €5 bln for 🇺🇦 immediate liquidity needs, pay salaries & pensions. We will deliver first part mid-October, next two parts to follow later in year. pic.twitter.com/Jxb9pVoduQ — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 3, 2022

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Валдиса Домбровскиса и Урсулу фон дер Ляйен за принятое решение и назвал его "жестом ЕС, который намерен поддержать Украину в победе в этой войне, восстановлении и стремлении к европейскому будущему".

#ЄС підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні €5 млрд макрофінансової допомоги. Вдячний @vonderleyen та @VDombrovskis за це рішення. Черговий жест ЄС, що має намір підтримати 🇺🇦 в перемозі у цій війні, відбудові та прагненні до європейського майбутнього. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 3, 2022

Выделение помощи Украине в размере пяти миллиардов евро было согласовано еще в сентябре Советом Европы. Тогда Домбровскис также сообщил о том, что на восстановление Украины после войны понадобится 349 миллиардов евро.