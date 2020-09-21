Евросоюз выступил с предложением к Беларуси по вопросу экономических преобразований
Foto: LETA

Президенты Литвы, Польши и Румынии в качестве представителей Европейского союза выступили с предложением к Беларуси и представили для нее пакет с условиями для экономических преобразований. Об этом говорится в заявлении на сайте президента Польши.

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Мы, президенты Польши, Литвы, Румынии, как представители Европейского Союза:

  • твердо отстаиваем свободу и продвижение демократических принципов;
  • отмечаем, что свободные, справедливые и прозрачные выборы являются основным демократическим правом любой нации;
  • признаем результаты выборов легитимными только в том случае, если они проводятся в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах и при условии международного наблюдения за выборами;
  • указываем, что никто, кроме народа Беларуси, не имеет окончательного права решать судьбу своей страны;
  • выражаем уважение к любому такому решению, принятому на законных основаниях;
  • подчеркиваем, что процветающая Беларусь, построенная на социальном доверии и общем видении, является предпосылкой для более стабильной и безопасной Европы.

Мы заявляем о своем желании вместе с народом Беларуси строить демократический путь через демократически избранное руководство страны, свободное гражданское общество, рыночную экономику и принципы правового государства.

Мы предлагаем свой опыт и ноу-хау на пути к озданию политических и экономических реформ, построению независимых учреждений и защите микроклимата, в котором уважение прав человека и свободы слова было бы непоколебимой фундаментальной нормой для общества.

Мы считаем, что, при поддержки народа Беларуси, Европейский Союз — как крупная глобальная экономическая держава — должен предоставить пакет помощи для экономических преобразований демократической Беларуси. Пакет должен включать, среди прочего:

  • содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО;
  • безвизовый режим при наличии необходимых условий;
  • содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси;
  • доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Беларуси;
  • увеличение присутствия и активности международных финансовых учреждений в реформировании экономики и увеличении инвестиций,

Мы призываем международное сообщество поддержать Европейский союз и его страны в подготовке перечня назревших вопросов для Беларуси вместе с пакетом поддержки политических, экономических и социальных преобразований в стране.

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