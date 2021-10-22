Евросоюз выступил за ускорение признания сертификатов о вакцинации третьих стран
Foto: PantherMedia/Scanpix

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе выступили за ускорение работы по взаимному признанию коронавирусных сертификатов с третьими странами. Об этом сообщается в заявлении на сайте совета Европейского союза, пишет портал телеканала "Дождь".

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Представители стран ЕС также выступили за смягчение ограничений на передвижения внутри союза и за устранение препятствий доставке вакцины в наиболее нуждающиеся страны.

В середине августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Евросоюз обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса.

В начале октября посол ЕС в Москве заявил, что Россия не предоставила документов для взаимного признания сертификатов, а Евросоюз, по его словам, сделал это еще летом. В российском Минздраве тогда заявили, что направили все необходимые документы.

Сейчас Евросоюз уже договорился о взаимном признании сертификатов с 16 странами, в том числе Израилем, Украиной и Турцией.

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