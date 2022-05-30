Евросоюз запретит российскую нефть за исключением поставок по трубопроводам

На саммите ЕС был предложен компромиссный вариант эмбарго. Полный запрет на импорт нефти из России ранее блокировала Венгрия.

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На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза дипломаты согласовали условия эмбарго на российскую нефть и подготовили проект соответствующего документа. Об этом сообщают Reuters и Politico, ознакомившиеся с его текстом.

Проект соглашения предполагает запрет на импорт российской нефти в страны ЕС. При этом будет сделано исключение для поставок по трубопроводу — таким способом топливо получают Венгрия, Словакия и Чехия. Именно венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее активно выступал против всеобщего запрета на покупку нефти из России.

"Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу", — цитирует Reuters проект соглашения.

Как отмечает Politico, в проекте говорится, что правило касательно нефти, поступающей по трубопроводу, должно перестать действовать "как можно скорее". Дипломаты также условились о необходимости "обеспечить честную конкуренцию и равные условия" всех стран независимо от того, продолжат ли они покупать российскую нефть.

Текст документа уже передан на рассмотрение главам государств, участвующим в саммите. Как отмечают СМИ, даже если они примут положительное решение, санкции вступят в силу не сразу — потребуется время на уточнение деталей.