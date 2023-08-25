Ежедневные газеты советуют Кае Каллас подать в отставку

Крупнейшие ежедневные газеты Эстонии заявляют в своих передовицах в пятницу, что время Каи Каллас на посту премьер-министра истекло и ей следует подать в отставку.

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Eesti Päevaleht отмечает, что Кае Каллас следует подать в отставку. "Хотя бы для того, чтобы, приобретя болезненный опыт, возможно, продолжать работу на посте главы правительства эстонского государства. Или нет", — пишет газета.

По оценке газеты, премьер-министру следует принять ответственность за лицемерие. "Кая Каллас должна подать заявление об отставке, — пишет газета, но добавляет, что это не обязательно означает отставку. — Депутаты могли бы дали ей новый мандат — если сочтут этот промах достаточно несущественным. К сожалению, и в подобном шаге была бы достаточная доля цинизма".

Передовица Postimees гласит, что "Время Каллас прошло". "К сожалению, Кая Каллас не воспользовалась шансами дать прессе хорошие объяснения. Наоборот, мы услышали на пресс-конференции полную логических противоречий речь. Кроме того, премьер-министр заявила, что не сделала ничего неправильного, не понимает, в чем ее обвиняют, и была бы крайне благодарна, если бы кто-то это ей объяснил", — пишет газета.

Газета пишет, что наряду с деятельностью, которая прекратилась или не прекращалась, но скоро прекратится, Кая Каллас также развела на пресс-конференцию демагогию, комментируя имущественные отношения предприятий, которые вели бизнес с Россией, и что очевидно раздраженная премьер-министр отказалась отвечать на пресс-конференции на вопросы, касающиеся бизнеса ее супруга.

"Таким образом, мы не услышали ответов ни в среду, ни в четверг. Нет оснований полагать, что услышим их в субботу или воскресенье. Поэтому Postimees дружески советует премьер-министру уже сегодня начать паковать вещи, чтобы избежать еще более позорного ухода в будущем", — пишет газета.

Õhtuleht пишет, что премьер-министр Кая Каллас, оказавшаяся из-за связанных с Россией деловых интересов своего супруга в центре одного из крупнейших скандалов последнего времени, "бьется, как рыба в сети" и "запутывает себя все сильнее".

Õhtuleht советует Кае Каллас принести извинения. "Быстрые извинения и немедленный разрыв бизнес-связей — как сделал в похожей ситуации премьер-министр Великобритании Риши Сунак — принесли бы гораздо лучший результат".