Ежегодная большая декабрьская пресс-конференция Путина не состоится
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Последние 10 лет президент РФ Владимир Путин проводил перед Новым годом большую пресс-конференцию. В этом году ее не будет, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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"Что касается большой пресс-конференции, да, до нового года ее не будет. Вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с журналистами. Он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных поездок", — заявил Песков.

Состоится ли до конца 2022 года послание президента Федеральному Собранию, пока неизвестно.

Путин устраивает большие пресс-конференции с 2001 года, с перерывом на тот срок, когда он был премьер-министром. С 2012 года эти пресс-конференции проходили в декабре.

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