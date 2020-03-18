Facebook и Google начали обсуждать с властями США методы борьбы с коронавирусом

Facebook, Google и другие технологические компании обсуждают с властями США возможность передать свои данные о пользователях для борьбы с коронавирусом, пишет The Washington Post. В частности, речь идет о данных о местоположении людей, которые фиксируют их смартфоны.

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По этим данным можно определить места большого скопления людей и отслеживать, соблюдают ли они достаточную дистанцию друг от друга, чтобы избежать заражения. Также эти данные можно будет использовать при изучении картины распространения инфекции.

Представитель Facebook отказалась говорить о возможном сотрудничестве с правительством США по коронавирусу. При этом она напомнила, что ранее созданные карты, отслеживающие плотность населения, уже больше года позволяют чиновникам реагировать на вспышки инфекции и что правительства нескольких стран отмечали полезность этого инструмента.

В Google изучают, как анонимные данные о геолокации могут помочь в борьбе с COVID-19, в том числе будут ли тут полезны данные по плотности трафика в картах Google или данные о часах пик в ресторанах.

В Белом доме от комментариев отказались.

Правительство Израиля 17 марта одобрило использование данных геолокации спецслужбами, чтобы те отслеживали, как граждане соблюдают карантин, а также могли устанавливать перемещения и контакты заразившихся.