Facebook не обнаружил следов иностранного вмешательства в протесты США

Facebook не обнаружил свидетельств того, что какие-либо иностранные государства вмешивались в протесты США, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил ответственный за кибербезопасность в Facebook Натаниэль Глечер, передает Reuters.

"Мы активно искали и пока не обнаружили иностранного вмешательства или скоординированных действий внутри страны, которые выражались бы в обманном поведении, в отношении протестов", — сказал Глечер.

Он также призвал не делать выводов об иностранном вмешательстве в отсутствие доказательств.

В четверг, 4 июня, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что "экстремистские агитаторы" из-за границы стремятся увеличить раскол в американском обществе. "У нас есть доказательства того, что "Антифа" и другие подобные экстремистские группировки, а также силы самых разных политических убеждений вовлечены в подстрекательство в участии в насильственной деятельности", — подчеркнул Барр. "И мы также видим, что силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие", — добавил он, однако конкретные страны, угрожающие, по его мнению, США, не назвал.