Facebook остановил антиваксерскую кампанию, организованную из РФ
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Facebook остановил кампанию дезинформации о вакцинах от COVID-19, организаторы которой действовали из России, пытаясь нанимать инфлюенсеров в Европе для распространения фейков. Об этом представители компании сообщили на пресс-конференции во вторник, 10 августа.

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Кампания дезинформации проводилась на нескольких интернет-платформах. Помимо Facebook и Instagram, она распространялась на такие ресурсы, как Reddit, Medium и Change.org. По словам ведущего специалиста Facebook по анализу глобальных угроз Бена Ниммо, ее авторы распространяли лживые материалы и организовывали петиции, чтобы подкупленные инфлюенсеры с хорошей репутацией могли их использовать в своих постах. Таким образом фейковая информация "отмывалась" — Ниммо назвал эту схему "прачечной для дезинформации".

Организатор кампании действовал из России


Как рассказал Ниммо, кампания по дезинформации о вакцинах была организована зарегистрированной в Британии фирмой Fazze, занимавшейся сетевой рекламой и работавшей из России. В июле Facebook удалил 65 аккаунтов, связанных с антиваксерской кампанией, а Instagram — 243 аккаунта.

Целевая аудитория кампании находилась в Индии и Южной Америке, но дезинформация также распространялась среди пользователей в США. При этом нельзя сказать, что кампания была успешной — большинство постов не получило ни одного лайка, а петиции не набирали более 1000 голосов.

Как сообщил начальник отдела безопасности Facebook Натаниэль Глейчер, до сих пор неизвестно, кто заказал организацию такой кампании фирме Fazze. Вся собранная в результате расследования информация была передана властям и другим интернет-компаниям.

Инфлюенсеры раскрыли правду


СМИ обратили внимание на эту историю, когда в июне популярный французский видеоблогер Лео Грассе сообщил, что с ним связалось пиар-агентство Fazze и предложило за плату распространять фейковую информацию о вакцине BioNTech/Pfizer. Грассе не согласился на такое предложение и вместо этого опубликовал скриншоты электронных писем от Fazze в Twitter.

По словам Бена Ниммо, на подозрительные действия Fazze также обратил внимание журналистов блогер, живущий в Германии.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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