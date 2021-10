Facebook сменит название на Meta

Компания Facebook изменит название на Meta. Об этом заявил ее основатель Марк Цукерберг на презентации Facebook Connect, пишет Meduza.

По словам Цукерберга, смена названия призвана продемонстрировать, что компания Facebook — это не только одноименная соцсеть, но и другие проекты. "Сейчас наш бренд так тесно связан с одним продуктом. Но со временем, я надеюсь, нас будут рассматривать как компанию, которая строит „метавселенную"", — заявил Цукерберг.

Социальная сеть Facebook сохранит свое нынешнее название и логотип.

