Facebook сменит название на Meta

Компания Facebook изменит название на Meta. Об этом заявил ее основатель Марк Цукерберг на презентации Facebook Connect, пишет Meduza.

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По словам Цукерберга, смена названия призвана продемонстрировать, что компания Facebook — это не только одноименная соцсеть, но и другие проекты. "Сейчас наш бренд так тесно связан с одним продуктом. Но со временем, я надеюсь, нас будут рассматривать как компанию, которая строит „метавселенную"", — заявил Цукерберг.

Социальная сеть Facebook сохранит свое нынешнее название и логотип.