Facebook сменит название на Meta
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Компания Facebook изменит название на Meta. Об этом заявил ее основатель Марк Цукерберг на презентации Facebook Connect, пишет Meduza.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам Цукерберга, смена названия призвана продемонстрировать, что компания Facebook — это не только одноименная соцсеть, но и другие проекты. "Сейчас наш бренд так тесно связан с одним продуктом. Но со временем, я надеюсь, нас будут рассматривать как компанию, которая строит „метавселенную"", — заявил Цукерберг.

Социальная сеть Facebook сохранит свое нынешнее название и логотип.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Facebook
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы