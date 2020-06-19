Facebook удалил рекламу штаба Трампа из-за нацистской символики

Администрация социальной сети Facebook в четверг, 18 июня, удалила серию сообщений и рекламных публикаций избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа. Публикации нарушают правила соцсети "против организованной ненависти", объяснил представитель Facebook.
Сообщения содержали критику "леворадикальных групп", которые "носятся по улицам и вызывают абсолютный хаос". Авторы публикаций назвали их ответственными за "беспорядки". Посты собровождались изображением перевернутого красного треугольника.
Представитель кампании Трампа прокомментировал ситуацию. По его словам, красный треугольник является эмодзи, а также "символом, широко используемым движением "Антифа", и не входит в базу данных Антидиффамационной лиги (еврейской неправительственной правозащитной организации).
В свою очередь, ее представитель отверг попытки штаба действующего главы Белого дома объясниться. Этот символ "нацисты применяли для обозначения политических заключенных в концентрационных лагерях", написал Джонатан Гринблет в своем микроблоге Twitter. Участникам избирательной кампании Трампа "необходимо выучить историю, поскольку невежество не оправдывает использование нацистской символики", подчеркнул он.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября.