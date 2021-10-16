Фактчекинг DW: "Райнер Винкларсон" - не убийца из Конгсберга

В норвежском Конгсберге из лука убиты пять человек. Вскоре в Twitter появляется информация о предполагаемом преступнике, ее подхватывают мировые СМИ. Но на поверку она оказывается фейком.

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Каждый раз, когда происходит теракт, в социальных сетях начинается погоня за первой информацией о преступлении и преступнике. Однако нередко в интернете распространяются пустые догадки или даже ложные сообщения. Так было и с нападением в норвежском Конгсберге: после того как вооруженный луком и стрелами мужчина застрелил там пять человек и ранил еще нескольких, в Twitter быстро распространилось имя предполагаемого преступника - Райнер Винкларсон. Но, как показывает фактчекинг DW, это не более чем вымысел, а на растиражированных фотографиях изображен вовсе не убийца.

Согласно первоначальной информации норвежской полиции, преступление, предположительно, совершил 37-летний датчанин, который принял ислам и был известен правоохранительным органам как склонный к радикализму. В одном твите, который пошел широко гулять по Сети, утверждалось, что предполагаемый преступник "Райнер Винкларсон" еще несколько дней назад объявил на своем канале в YouTube о намерении совершить убийство и "даже продемонстрировал свои навыки стрельбы".

Этот твит одним из первых распространил дезинформацию - он появился вечером в день происшествия, 13 октября в 21.28. Другие принялись распространять это имя, сделав "Райнера Винкларсона" "белым норвежцем, христианином", а третьи нашли "новые частные фотографии убийцы из Конгсберга".

Международные СМИ подхватили фейк

Но этим дело не закончилось: несколько международных СМИ подхватили домыслы, сообщив о предполагаемом преступнике "Райнере Винкларсоне", в том числе авторитетная итальянская газета Corriere della Sera, французская SuedOuest и греческое издание The TOC. Некоторые СМИ опубликовали и фотографии предполагаемого преступника, на которых, однако, был изображен совершенно другой человек.

DW установила, что в твитах разошлись фотографии немецкого YouTube-блогера, который называет себя Drachenlord ("Властелин драконов") и имеет более 150 000 подписчиков. Настоящее имя Drachenlord - Райнер Винклер (Rainer Winkler), в течение уже многих лет он является объектом травли.

Как в виртуальном, так и в реальном мире на Винклера обрушиваются потоки ненависти. В 2018 году на "штурм" дома "Властелина драконов" собралось до 800 человек, пришлось вмешаться полиции. Многие пользователи называют безудержную травлю Винклера "игрой дракона" ("Drachengame"). Изменение его фамилии на норвежский манер в "Винкларсон" и приписывание ему убийства в Конгсберге стали последней атакой троллей на ютьюбера из баварской деревеньки, в которой проживают всего 40 жителей.

На Винклера повесили теракты в Мюнхене в 2016 году и Утрехте в 2019 году

Если использовать фото предполагаемого преступника из Конгсберга по имени "Райнер Винкларсон" при обратном поиске изображений, мы обнаружим фотографию из профиля Райнера Винклера, которую уже и раньше использовали для многочисленных мемов. DW также смогла опознать двор, запечатленный на снимках стрельбы из лука, в видеороликах с аккаунта Винклера на YouTube: Это те же гаражные ворота, на которых висит та же мишень, что и на фотографиях предполагаемого убийцы.

Как можно понять из архивированного поста в блоге, этот ролик, по всей видимости, был снят еще в 2020 году. На видеозаписях Винклера узнаваем и характерный шрам на затылке, который виден на фото стрелка из лука. Таким образом, на фотографиях, разошедшихся в Twitter, изображен Райнер Винклер. DW попросила его о комментарии, но пока не получила ответа.

Какой бы странной ни казалась эта история, на самом деле в ней нет ничего особенно неожиданного: став жертвой фейковых сообщений и ненависти в Сети, в последние годы Винклер постоянно выставляется подозреваемым в преступлениях. Ютьюбера уже неоднократно ложно обвиняли в убийствах: в 2016 году его представили как предполагаемого виновника нападения в Мюнхене, а российский телеканал РЕН ТВ подхватил твит и показал фотографию Винклера по телевидению.

В сообщении его назвали "18-летним гражданином Германии иранского происхождения". В 2019 году турецкий канал 24TV сделал его возможным убийцей в нидерландском Утрехте. Таким образом, предполагаемое преступление Винклера в Конгсберге является лишь последним примером в цепи фейков и ложных сообщений о молодом видеоблогере из Баварии, демонстрирующим, какое влияние тролли могут оказывать на журналистские репортажи.