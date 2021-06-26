Фармрегулятор в США вынес новые предупреждения к вакцинам Pfizer и Moderna
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Американский фармрегулятор добавил новые предупреждения в сопроводительную документацию вакцин Covid Pfizer Inc, BioNTech и Moderna, указывающие на возможные проблемы с сердцем. Об этом сообщает Reuters.

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Речь идет о миокардите (поражении сердечной мышцы, миокарда) и перикардите (воспалительном поражении серозной оболочки сердца). Отмечается, что эти заболевания могут дать о себе знать после второй дозы препарата, симптомы, как правило, появляются в течение нескольких дней после вакцинации.

Чаще от проблем с сердцем после вакцинации страдают мужчины. Отмечается, что было зафиксировано 309 госпитализаций из-за воспаления сердца среди лиц в возрасте до 30 лет, однако почти все они были выписаны.

По состоянию на 11 июня было зарегистрировано более 1200 случаев миокардита или перикардита из примерно 300 миллионов введенных доз вакцин, подчеркнули в издании.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает данные о случаях возникновения миокардита после использования вакцины от коронавируса производства компании Pfizer.

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Source

Gazeta.ru

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