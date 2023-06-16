Фаворит предвыборной гонки в Словакии — пророссийская оппозиция. Как так вышло и чего ждать Европе и Украине?

В Словакии на досрочных выборах в сентябре может победить оппозиция во главе с экс-премьером и националистом Робертом Фицо. В этом случае страна, вероятно, возьмет пророссийский, антизападный курс.

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Словакия, наряду с Польшей, Чехией и странами Балтии, является одним из главных сторонников Украины в ее борьбе против российской агрессии. Страна с пятимиллионным населением снабдила Украину практически всем, что могла предоставить Киеву маленькая и не особенно хорошо оснащенная словацкая армия. Более того, после начала войны Словакия приняла сотни тысяч украинских беженцев, даже если многие из них позже перебрались в Чехию, Германию или Австрию.

Но почти неограниченная солидарность Словакии с Украиной может скоро закончиться. В сентябре 2023 года в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Фаворитом является партия "Курс — Социальная демократия" (Smer-SD) во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо. Номинально — социал-демократ, он на самом деле — националист, часто придерживающийся крайне правых консервативных взглядов и во многом похожий на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как и Орбан, Фицо был открыто антиукраински и пророссийски настроен с самого начала войны. В случае победы Smer-SD на выборах венгерский премьер впервые получит союзника в Вышеградской четверке.

Foto: AFP/Scanpix

В роли фаворита также выступает другая социал-демократическая партия "Голос — Социальная демократия" (Hlas-SD), возглавляемая другим экс-премьером Петером Пеллегрини, который когда-то сам был членом партии Фицо. Раньше Пеллегрини считался его приспешником, хотя сам, казалось, не был замешан в коррупционных скандалах высокопоставленных политиков Smer. Сегодня он более скрытен во внешнеполитических вопросах, но не исключает сотрудничества со своим бывшим наставником.

Правительство Словакии против общества

До сих пор Словакия является одним из тех государств, которые добивались масштабной поддержки Украины в ЕС. Более того, она была одной из первых стран НАТО, которая в прошлом году предоставила Украине систему противовоздушной обороны, советскую С-300. Этой весной Братислава также передала Киеву весь парк своих истребителей — тринадцать МиГ-29. Страна оставила защиту своего воздушного пространства Чехии и Польше, а противоракетную оборону обеспечивает подразделение НАТО с системой Patriot.

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Но если все четыре правительства, находившиеся у власти в течение последних трех с половиной лет, были явно проукраинскими и прозападными, то настроение словацкого общества за последний год значительно изменилось в пользу России. Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному компанией Globsec в восьми странах ЕС Центральной и Восточной Европы, словаки имеют самые пророссийские и антизападные настроения в исследуемом регионе.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Только 40% словаков считают Россию виновной в войне против Украины. С другой стороны, 34% утверждают, что российская агрессия была спровоцирована Западом. Более того, 76% опрошенных в регионе решительно выступают против санкций в отношении Москвы, а 69% отвергают военную помощь Украине.

"Словакия показывает, к чему приводит ситуация, когда несколько факторов собираются вместе: отсутствие доверия к институтам, общество, склонное верить дезинформации, и влиятельные политические силы, которые могут использовать разочарования и страхи общества в своих интересах", — говорит Катерина Клингова из Центра демократии и устойчивости Globsec, представившего исследование в конце мая.

Нерасследованные коррупционные скандалы

Прежде всего, в Словакии глубоко укоренилось недоверие общества к государству. В феврале 2018 года журналист-расследователь Ян Куцияк и его невеста Мартина Кушнирова были убиты, предположительно, по приказу криминального словацкого бизнесмена Мариана Кочнера, который уже отбывает длительный тюремный срок за другие преступления.

Убийство послужило причиной отставки премьер-министра Роберта Фицо и его правительства. В 2019 году страна избрала прогрессивного президента Зузану Чапутову, которая прославилась как активистка борьбы с коррупцией. В следующем году после парламентских выборов к власти пришла либерально-консервативная коалиция. Однако она почти с самого начала оказалась глубоко расколотой и не смогла провести многие реформы; многочисленные коррупционные скандалы в судебной системе и полиции так и остались нерасследованными.

Словакия — мишень для российской дезинформации

С начала российской войны против Украины Фико и Smer систематически нагнетают настроения против политики солидарности, как проводимой правительством премьер-министра Эдуарда Хегера, так и его преемником Людовитом Одором, который исполняет обязанности главы правительства до новых парламентских выборов. "Наверное, ни в одной европейской стране не было такой сильной пророссийской дезинформационной кампании, как в Словакии", — говорит DW словацкий политолог Григорий Месежников о ситуации в стране.

Foto: AFP/Scanpix

В настоящее время в опросах лидирует Smer, за ней следует Hlas. Ее лидер Петер Пеллегрини номинально дистанцируется от пророссийской кампании своих бывших коллег по партии. Он заявил DW, что Украина должна быть поддержана, потому что ее территориальная целостность была нарушена. "Но мы всегда говорили об этом: если правительство хочет помочь Украине, оно должно дважды помочь словацкому народу", — уточняет Пеллегрини.

В связи с возможной победой Фицо на выборах даже президент Словакии Зузана Чапутова, которая в других случаях соблюдает нейтралитет, теперь решительно предостерегает от изменения ориентации Словакии в сторону от Запада и в направлении Москвы. В этом случае "словацкая позиция может стать более похожей на внешнюю политику Виктора Орбана", — сказала Чапутова в недавнем интервью журналу Politico.