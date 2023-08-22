ФБК: компании из Эстонии помогают обслуживать яхту Путина, попавшую под американские санкции

Эстонская фирма Breeze Marine заработала десятки тысяч евро, помогая в обслуживании принадлежащей президенту РФ Владимиру Путину яхты Graceful, следует из расследования Фонда борьбы с коррупцией. Всего на судно в 2022 году потратили около 30 млн евро, подсчитали в ФБК.

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Вместо "Шахерезады"

Незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в Украину яхту, находившуюся тогда на ремонте в Германии, было решено срочно отбуксировать в Калининград. В июне 2023 года Graceful пришла в порт Санкт-Петербурга — в городе проходил экономический форум, на котором присутствовал Путин. Как утверждает ФБК, вероятно, именно тогда российский президент инспектировал обновленную яхту — ее было решено перестроить после того, как в Италии арестовали суперъяхту "Шахерезада", которую соратники Навального также связывают с Путиным.

Авторы расследования опираются, в частности, на оказавшуюся в их распоряжении 145-страничную ведомость ремонтных работ. В ней указана стоимость проведенных на яхте работ и закупленных на судно оборудования и мебели. По подсчетам ФБК, только в прошлом году на эти цели потратили порядка 30 млн евро.

ФБК отмечает, что журналисты и ранее связывали 82-метровое судно Graceful стоимостью около 100 млн долларов с российским президентом, однако неопровержимых доказательств тогда найдено не было. Расследователям же удалось выяснить, что до недавнего времени яхта через сеть офшоров была оформлена на Петра Колбина, друга детства Путина, а затем перерегистрирована на российское юрлицо с засекреченными владельцами. В ФБК приводят и другие аргументы:

на Graceful работает часть людей, обслуживавших "Шахерезаду" — команда этой суперъяхты почти полностью состоит из сотрудников Федеральной службы охраны РФ;

при переходе из Санкт-Петербурга в Калининград через воды Эстонии судно сопровождал российский катер береговой охраны, снабженный артиллерийской установкой и пулеметами;

на оказавшейся в распоряжении расследователей фотографии внутреннего убранства Graceful виден макет "Шахерезады" и телефон спецсвязи — такой же, как в кремлевском кабинете Путина.

В расследовании также показаны попалубные планы яхты, многочисленные макеты и фотографии ее интерьеров, а также скриншоты переписки людей, занимающихся обслуживанием Graceful. ФБК не уточняет, кто передал им эти данные.

Обойти санкции

Еще в июне 2022 года на яхту Graceful наложили американские санкции — именно потому, что она, по мнению Вашингтона, связана с президентом РФ. Нарушение ограничений или помощь в их обходе грозит уголовным преследованием в США. Несмотря на это, подчеркивают в ФБК, сразу несколько компаний из стран Евросоюза и Ближнего Востока продолжают оказывать услуги для владельца судна.

В частности, эстонская компания Breeze Marine весной 2023 года согласилась купить и привезти в Россию дисплеи для системы MTU, которая отслеживает работу двигателя и другие важные для работы яхты показатели. Эти же дисплеи через частного посредника отвезли в Германию, отправили их там на перепрограммирование, а потом вернули в Санкт-Петербург.

Другая эстонская фирма Distinto Grupp (ею руководит тот же человек, что и Breeze Marin), участвовала в схеме по оплате счета за пошив формы для экипажа Graceful, которую изготовили в Италии. Впрочем, в итоге деньги перевело юрлицо из Дубая, а одежду (как и другие изготовленные в Европе предметы для яхты) доставили из Турции в Калининград через Литву.

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В публикации ФБК не сказано, сколько денег могли заработать две зарегистрированные в Эстонии компании за помощь в обслуживании яхты Путина. Отмечается, что, судя по местным бизнес-реестрам, доход Distinto Grupp в 2022 году составил 1,26 млн евро — втрое больше, чем годом ранее. Только за первые шесть месяцев 2023 года оборот фирмы приблизился к 600 тысяч евро.

"Давайте еще раз подчеркнем: абсолютно все задействованные в этих схемах компании и люди — из Эстонии, Италии, Турции, Германии — много лет работают с Graceful и точно знают, кому сейчас, во время войны, что продают. Они знают, что это для Путина", — отмечают авторы расследования. ФБК также пообещал, что "напишет жалобы" на эти юрлица и их сотрудников.