ФБР обыскало летний дом Джо Байдена. Никаких секретных документов не нашли

Агентов ФБР пригласили в летний дом Джо Байдена в городе Рехобот-бич в штата Делавэр, чтобы поискать неучтенные секретные документы. По словам адвоката президента, ФБР не нашло никаких секретных правительственных документов сверх ранее обнаруженных и переданных в архив.

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Адвокат Байдена Боб Бауэр заявил, что обыск плановый и проводился с полного согласия и в сотрудничестве с президентом. По его словам, о нем заранее не объявляли публично "в интересах "оперативной безопасности и целостности".

Поскольку доступ к дому был предоставлен ФБР добровольно, ордер на обыск получать в суде не пришлось. ФБР не комментировало заявления адвоката.

Это часть более широкого расследования, связанного с обращением с секретными документами в США.

В ноябре прошлого года несколько секретных документов было обнаружено при переезде расположенного в Вашингтоне аналитического центра Университета Пенсильвании, работу которого президент курирует в статусе почетного профессора, в его личном кабинете, который Байден занимал с 2017 до 2019 гг.

Тогда информацию об этом не обнародовали, и как уверяют юристы президента США, уже 2 ноября все соответствующие органы были уведомлены о находке. А на следующий день документы передали в Национальный архив.

Еще несколько документов обнаружили 20 декабря в доме Байдена в Уилмингтоне (тоже штат Делавэр), и еще один документ — там же 12 января.

Точное количество найденных секретных документов неясно, в СМИ сообщается, что во время январских обысков следователи нашли не менее дюжины.

Джо Байден уверяет, что его команда сделала все, что должна была, немедленно уведомив власти, и что он и его команда "всецело и полностью сотрудничают" со следствием.

Также секретные документы были обнаружены в домах предшественника Байдена на посту президента Дональда Трампа и у бывшего вице-президента Майкла Пенса.

В прошлом году ФБР провела обыск в резиденции Дональда Трампа в штате Флорида, где также было обнаружено более 300 документов под грифом "секретно" и "совершенно секретно".

Что касается Пенса, то, согласно письму его адвоката в Национальный архив, в сейфе его дома в Кармеле (штат Индиана) ФБР нашли "небольшое количество документов с пометкой "секретно" 19 января, и еще две коробки документов были отправлены в Национальный архив 23 января.

Ранее, комментируя результаты обыска в доме Трампа, Байден назвал обращение своего предшественника с секретной документацией абсолютно безответственным. На этот раз, когда на первый взгляд схожий инцидент произошел уже с ним самим, президент подчеркнул, что обнаруженные в Делавэре документы "не валялись на улице", а находились в гараже, который запирался на ключ.