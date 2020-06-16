Федеральные власти впервые за 17 лет исполнят смертные приговоры в США

Минюст США сообщил, что летом 2020 года будут реализованы смертные приговоры в отношении четырех преступников, осужденных за убийство детей.

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Один из преступников Даниэль Ли жестоко убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку. Еще один осужденный — Уэсли Пурки изнасиловал и убил 16-летнюю девушку, а затем расчленил, сжег и бросил ее тело в септический пруд. Дастин Хонкен застрелил пять человек: двух мужчин, которые планировали дать показания против него, и одну женщину и ее дочерей. Кит Нельсон похитил 10-летнюю девочку на роликах перед ее домом и в лесу изнасиловал ее и задушил проволокой.

Все осужденные прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с конституцией и законами. Генеральный прокурор Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем составить график казней. Они должны состоятся в середине июля и конце августа этого года.

"У нас есть обязательство перед жертвами этих ужасных преступлений и их семьями привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия", — сказал Барр.

Федеральные власти в последний раз привели в исполнение смертный приговор в 2003 году. Два последних десятилетия такая мера наказания применялась только на уровне властей штатов.