Раньше рядом с небольшим селом на берегу Куршского залива была утиная ферма и пара десятков постепенно разрушающихся технических зданий. Благодаря архитекторам и урбанистам, увидевшим перспективу в давно забытой локации, в Свянцеле не просто стали приезжать для отдыха и занятий водными видами спорта — здесь покупают недвижимость по ценам, сопоставимым с рижскими.

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"Сегодня все видят несомненное качество, но 10 лет назад нас считали выскочками, а первые комментарии были такие — как вообще можно жить у Куршского залива, он токсичный", — рассказал архитектор Альгимантас Ненишкис.

В советское время на этой территории была утиная ферма, стояло 20-30 хозпостроек, складов, рядом с ними пруды. О них несколько лет назад узнали любители кайтинга — езды на доске по волнам с помощью своеобразного воздушного змея. Архитектурная команда DO ARCHITECTS открыла для них спортивный центр и задумалась о дальнейшем развитии территории.

"Для меня самым большим удовольствием было то, что о Свенцяле говорили (в среде любителей кайтинга — Прим. ред.), что здесь круче, чем в других местах в Европе. <…> Мы стали планировать территорию как город, многофункциональный центр, чтобы было много видов деятельности", — говорит Ненишкис.

Так появились каналы и расположенные на островах жилые кварталы, причем привлекать они стали уже не только спортсменов и любителей активного отдыха. Жилье здесь покупают и люди из Клайпеды — как отмечает Ненишкис, пандемия с возможностью работать удаленно сделала Свенцяле хорошей альтернативой городу.

"2022 год — первый, когда видно, что люди тут живут. Это привело к изменению цен: если раньше можно было купить квартиру за 11 000 литов, то сейчас за 3500 евро можно купить лишь 1 квадратный метр, а в центральной части города цены доходят 4000 евро за квадрат", — отмечает архитектор.

Ненишкис считает, что аналогов этому месту нет: "Кто здесь бывал или жил, понимает, что эта территория перспективнее других рекреационных мест. Ты входишь на палубу судна и ты — в заливе, все точки — Нида, Прейла, Пярвалка — легко доступны. Мгновенно можно добраться до таких мест как Карпине, Венте. Люди стали пользователями залива. Приоритеты такие — сначала судно, потом поход пешком, затем велосипед и автомобиль".

Архитектор уверен, что потенциал Свенцяле далеко не исчерпан. Об этом говорят и планы застройки: сейчас заселены 33 дома, а до 2025 года на четырех "островах" планируют появятся еще около сотни. Уже оборудована система каналов, набережные и тротуары, построен мост, проведены водопровод и канализация. Каждому жителю принадлежит часть канала и место для судна у дома.