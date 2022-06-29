Фигурантам по делу "рельсовых партизан" грозит смертная казнь

Следственный комитет Беларуси заявил о завершении расследования по первому делу "рельсовых партизан". Фигурантов обвиняют в терроризме на железной дороге, сообщает пресс-служба силовой структуры.

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"По данным следствия 29-летний житель Светлогорска в феврале текущего года инициативно вступил в экстремистские формирования BYPOL/"мобилизационный план "Перамога", от руководителей которых получил задание по выведению из строя железнодорожной инфраструктуры на территории Гомельской области", — рассказали в СК Беларуси.

Также по делу проходят еще двое мужчин. Их обвиняют в том, что они якобы за вознаграждение подожгли релейный шкаф с оборудованием, которое обеспечивает безопасный проход пешеходов и проезд транспортных средств.

"К месту поджога молодые люди пошли пешком. Выполнив преступный план, они вернулись к сообщнику. После экстремисты скрылись и попытались принять все возможные меры по сокрытию следов преступления", — добавили правоохранители.

Ущерб, утверждают силовики, составил порядка 55 тысяч белорусских рублей (более 16 тысяч долларов). Мужчинам по вменяемым статьям грозит высшая мера наказания — смертная казнь.

"Наша Нива" уточняет, что фигурантов первого дела зовут Денис Дикун, Дмитрий Равич и Олег Молчанов. Брат одного из них — Дмитрий Дикун — объяснил действия своего родственника тем, что тот пытался "хотя бы как-то помочь Украине".

Случаи уничтожения релейных шкафов сигнальной установки в Беларуси участились после начала войны в Украине, когда инициатива BYPOL призвала белорусов блокировать ж/д пути, по которым следуют поезда военного назначения с российской техникой. В рамках расследования этих инцидентов были задержаны несколько десятков человек.