Financial Times назвала ключевую проблему для Байдена после вступления в должность

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, который набрал необходимый минимум для победы в выборах президента США, после вступления в должность в январе столкнется с кризисом, вызванном пандемией коронавируса, сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов в области здравоохранения. Они предупреждают, что число случаев заболевания Covid-19 в стране резко вырастет, передает РБК.

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Байден пообещал, что борьба с коронавирусной инфекцией станет приоритетной задачей его администрации. В понедельник, 9 ноября, он, как ожидается, соберет группу экспертов, которая начнет разработку соответствующего плана. Несмотря на это, считают эксперты, Байден "унаследует потенциально катастрофическую ситуацию": сильный рост инфицированных и население, которое не доверяет советам медиков.

"Джо Байден и страна в целом столкнутся с огромной проблемой в ближайшие недели и месяцы. <…> Вирус уже вышел из-под контроля во многих частях страны, и это идеальный сценарий для его дальнейшего распространения", — заявил бывший руководитель Центров США по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден.

Как отметила вирусолог из Колумбийского университета Анджела Расмуссен, американцы в течение последних четырех месяцев ощущали постоянное манипулирование из-за Covid-19, и для того, чтобы убедить граждан в том, что власти с ними честны, "потребуются огромные усилия".

Выборы президента США прошли 3 ноября, официально их итоги еще не подведены. Предварительно в гонке одерживает победу Байден, который набирает от 279 до 290 голосов выборщиков (для победы необходим минимум в 270 голосов). Трамп свое поражение не признал, отметив, что выборы "далеки от завершения".

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Соединенных Штатах Covid-19 подтвердили у 9,962 млн человек, умерли более 237 тыс. зараженных. По прогнозу Центра по контролю и профилактике заболеваний США, к концу ноября число летальных исходов в стране может вырасти до 266 тыс.