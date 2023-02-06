Financial Times: Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение 10 дней
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение ближайших 10 дней. Как пишет 5 февраля Financial Times со ссылкой на неназванного советника украинской армии, у Киева есть "очень надежная информация о намерениях" России начать атаку, указывает Meduza.io.

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Аналитики, пишет издание, полагают, что местом для новой атаки может стать западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана, которые были отбиты украинскими военными в ходе контрнаступления прошлой осенью. Россия собирает там войска уже несколько недель.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 февраля отметил, что есть много сообщений о том, что россияне хотят попробовать в феврале "отыграться за прошлогодние поражения". "Очень тяжело в Донецкой области — ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять", — сказал президент.

  • Министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции 5 февраля отметил, что Киев ожидает возможных наступлений со стороны россиян в связи с предстоящей годовщиной полномасштабного вторжения, так как "они [россияне] любят символизм".
  • Представитель украинской разведки Андрей Черняк 2 февраля утверждал, что президент РФ Владимир Путин якобы отдал приказ полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей до марта.
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