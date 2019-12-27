Financial Times: россияне трезвеют при Владимире Путине

Британская газета Financial Times опубликовала материал, в котором исследует причины ухода россиян от традиционного стереотипа — сильно пьющих людей. Главным законодателем новой моды на трезвый образ жизни назвали Владимира Путина.

"Первый водочный склад Smirnoff в центре Москвы становится культурно-художественным комплексом. Улюлюкающие болельщики на хоккейных матчах в российской столице подзаряжаются исключительно безалкогольным пивом. А повсеместные палатки, где когда-то продавали водку в бутылках и сушеные рыбные закуски, приклеенные к окнам, теперь торгуют только газетами и безалкогольными напитками", — пишет Financial Times (в переводе inopressa.ru).

"Россия, за которой издавна закрепился стереотип страны сильно пьющих людей, в минувшее десятилетие бросила вызов традиционным клише: согласно государственной статистике, в период с 2008 по 2018 год потребление алкоголя сократилось вдвое, что обусловлено новой строгой государственной политикой и ростом как заботящегося о здоровье среднего класса, так и доходов", — отмечает автор публикации Генри Фой.

"Президент России Владимир Путин сделал здоровый образ жизни важной частью своего пиар-имиджа, что резко контрастирует с печально известной страстью к бутылке его предшественника Бориса Ельцина. Растиражированные телевидением выпивка, пение и танцы последнего, а также его нечленораздельные речи стали символом хмельного десятилетия России после распада Советского Союза", — пишет газета.

И приводит замечание министра здравоохранения России Вероники Скворцовой о том, что резкое падение потребления алкоголя совпало с рекордным увеличением ожидаемой продолжительности жизни россиян.

По данным ВОЗ, при среднем годовом потреблении 9 литров чистого алкоголя, россиянин сейчас выпивает меньше, чем жители Франции или Германии. Следующий шаг, по словам Скворцовой, ее следующий шаг — повышение до 21 года возраста, с которого разрешено покупать алкоголь, и обучение преимуществам трезвости детей с трех лет. Еще один фронт — сигареты. С обычными будут бороться, а шансов на то, что Россия последует за некоторыми западными странами в легализации марихуаны для личного или медицинского использования, по мнению Скворцовой, нет: "Точно нет. Общественное мнение по этому поводу полностью негативно. Я думаю, что это [легализация каннабиса] — против человечности".

В этом году Латвия вошла в десятку стран мира с самым высоким уровнем потребления алкоголя на душу населенияю. По данным "Краткого обзора ситуации в здравоохранении" (Health at a Glance) Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), в ТОПе-10 самых выпивающих стран в мире на первом месте оказалась Литва - жители страны в среднем употребляют 12,3 литра алкоголя в год. На втором и третьем местах - Австрия (11,8) и Франция (11,7). Далее следуют Чехия, Люксембург, Латвия (11,2 литра) и Россия.