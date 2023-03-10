комплекс патриот
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Вооруженные силы Украины получили первую из двух систем противовоздушной обороны Patriot, которые обещали США и Германия, сообщает The Financial Times. По данным газеты, полученный комплекс пока не введен в эксплуатацию.

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Издание уточняет, что Украина также ожидает поставку нескольких пусковых установок Patriot из Нидерландов.

Ранее о прибытии Patriot в Украину сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, однако позднее польское Минобороны заявило, что слова министра были неверно интерпретированы. В ведомстве пояснили, что Блащак имел в виду, что благодаря усилиям Польши комплексы вообще решили поставить Украине.

С осени 2022 года Россия регулярно наносит масштабные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В связи с этим украинские власти неоднократно подчеркивали необходимость поставок Украине систем ПВО.

В феврале 2023 года Франция и Италия обещали передать Киеву зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия SAMP-T-Mamba. В октябре Германия передала Украине первую из четырех систем противовоздушной обороны Iris-T SLM. В конце сентября Украина получила от США американо-норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS.

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