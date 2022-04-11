Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже летом 2022 года
Foto: AP/Scanpix/LETA

Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом, сообщает британская газета The Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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По словам собеседников издания, членство в НАТО для этих двух государств стало на минувшей неделе "темой разговоров и многочисленных сессий" на встречах глав МИД стран-членов альянса, в которых участвовали Швеция и Финляндия.

Ожидается, что Финляндия на фоне российского вооруженного вторжения в Украину может подать заявку на членство в НАТО уже в июне, а Швеция — вскоре после этого. Один из высокопоставленных американских чиновников в интервью The Times риторически вопросил, не является ли такое развитие событий "огромным стратегическим просчетом Путина".

Финляндия в случае вступления в НАТО будет иметь самую протяженную среди всех стран альянса границу с Россией — 1340 километров. Граница между Финляндией и Россией проходит всего в 200 километрах от Санкт-Петербурга.

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