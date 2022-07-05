Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Накануне рекордно быстро прошли переговоры, на которых НАТО одобрил заявки двух стран на вступление в альянс. После подписания протоколов необходимо получить одобрение со стороны всех 30 стран НАТО.

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В штаб-квартире НАТО прошла церемония подписания протоколов о вхождении в альянс Швеции и Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в Брюсселе.

В церемонии приняли участие министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и послы 30 стран НАТО. Североевропейские страны станут полноценными членами альянса после ратификации документов всеми государствами, входящими в НАТО.

"Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации. Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий. Это хороший день для Финляндии, Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами-членами, а наши народы будут чувствовать себя еще безопасней [в тот момент], когда мы переживаем крупнейший кризис безопасности за десятилетия", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая. Против их принятия в альянс выступила Турция, обвинившая Стокгольм и Хельсинки в поддержке курдских организаций (их Анкара считает экстремистскими) и потребовавшая отменить эмбарго на поставки оружия в Турцию. 28 июня на саммите в Мадриде лидеры трех стран уладили разногласия и заключили соответствующий меморандум. 4 июля прошли рекордно быстрые переговоры в Брюсселе, по итогам которых НАТО одобрил заявки на вступление Швеции и Финляндии.