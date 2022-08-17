Финляндия не будет аннулировать выданные россиянам визы

Как заверили в финском МИД, статус виз, ранее полученных россиянами, не будет меняться несмотря на объявленные вчера ограничения по выдаче новых разрешений на въезд. Об этом стало известно по итогам переговоров с министром иностранных дел Эстонии, который открыто выступает за практически тотальный запрет на въезд в Европу для обладателей российских паспортов.

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Правительство Финляндии не планирует каким-либо образом ограничивать действие виз, выданных ранее российским гражданам. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел страны Пекку Хаависто сообщает Yle.

"Мы не собираемся ограничивать старые визы", — заявил глава финского внешнеполитического ведомства на встрече со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Тот, по данным Yle, предлагал аннулировать уже выданные россиянам разрешения на въезд (о стремлении главы эстонского МИД ввести общеевропейский запрет говорится в сообщении ERR по итогам переговоров).

Накануне МИД Финляндии сообщил, что с сентября сократит ежедневный прием визовых заявлений от россиян с нынешней 1000 до 500, причем приоритет будет отдан тем, кто собирается въехать в страну по учебе, работе или из-за родственных связей с гражданином Финляндии. От туристов диппредставительства будут получать не более 100 обращений в день, их будут рассматривать в последнюю очередь.

Министр иностранных дел Хаависто сегодня отметил, что эти визовые ограничения имеют символическое значение, их основная цель — продемонстрировать поддержку Украине и украинским беженцам.

Эстония, в свою очередь, с завтрашнего дня перестанет пускать в страну россиян, которым ранее выдала визы. При этом ограничения не касаются граждан РФ с шенгеном, предоставленным другим европейским государством, — они по-прежнему могут пересечь границу. Ранее Таллин запретил российским и белорусским студентам получать и продлевать виды на жительство в Эстонии — из-за этого несколько десятков человек оказались под угрозой депортации еще до окончания срока обучения. На прошлой неделе снакцию незначительно смягчили — студентам, которым требуется завершить учебу, "в порядке исключения" выдадут дополнительный годовой ВНЖ, однако после этого им все равно придется покинуть страну.