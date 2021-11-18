Финляндия передаст Эстонии 130 тысяч доз вакцины от коронавируса

Финляндия передаст Эстонии около 130 тысяч доз вакцины от коронавируса. Госсовет Финляндии принял решение об этом в четверг. Эстония в ноябре обратилась к странам-членам Евросоюза с просьбой помочь с вакцинами из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, пишет Yle.

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Финляндия предоставит Эстонии вакцины компании Pfizer-Biontech. Партии препарата будут доставлены в течение ноября. Вакцины передаются с условием, что Эстония предоставит Финляндии такое же количество вакцин в феврале 2022 года.

В ведомстве здравоохранения и социального развития Финского института здравоохранения и благосостояния заверяют, что передача вакцин Эстонии не замедлит темпы вакцинации в Финляндии.