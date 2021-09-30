Финляндия первая в ЕС начнет вакцинировать норок от коронавируса

Финляндия станет первой страной в Европейском союзе (ЕС), где норок начнут прививать от Covid-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Финской ассоциации заводчиков пушных зверей (FIFUR).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Финская пушная промышленность станет первым оператором в ЕС, который будет вакцинировать животных против коронавируса", — заявила глава FIFUR Марья Тиура.

Как пишет "Газета.ру", животных будут вакцинировать экспериментальным препаратом FurcoVac. Вакцина была разработана FIFUR в сотрудничестве с учеными из Хельсинкского университета. Финское агентство продуктов питания уже одобрило использование препарата, разработка которого началась еще осенью 2020 года.

ТАСС отмечает, что препарат FurcoVac был протестирован в лаборатории Хельсинкского университета и на одной из звероферм.

Deutsche Welle в январе этого года сообщало, что в Финляндии ведется работа над созданием вакцины от коронавируса для норок и енотовидных собак. Тогда в стране не было зафиксировано ни одного случая коронавируса у норок. На данный момент ситуация остается прежней.