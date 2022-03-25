Финляндия прекращает железнодорожное сообщение с Россией

Электропоезда Allegro, курсирующие по маршруту Москва — Хельсинки, перестанут ходить с 28 марта. Ограничение вводится на неопределенный срок.

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На фоне российского вооруженного вторжения в Украину Финляндия решила прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Высокоскоростные электропоезда Allegro, курсирующие по маршруту Москва — Хельсинки, перестанут ходить с 28 марта, сообщил в пятницу, 25 марта, финский государственный железнодорожный оператор VR Group. В сообщении указано, что ограничение введено на неопределенный срок.

Ранее о приостановке движения поездов Allegro сообщила финская газета Helsingin Sanomat. По данным издания, министр по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Тюппурайнен направила в VR письмо о "нецелесообразности эксплуатации поезда". Директор Департамента по обслуживанию пассажиров VR Group Топи Симола рассказал газете, что до сих пор поезда Allegro использовались для возвращения на родину финнов, остававшихся в России. Большинство из них уже успели это сделать, отметил он.

Поезда Allegro принадлежат компании "Карельские поезда" — совместному финско-российскому предприятию VR и РЖД. Накануне Директор по связям с общественностью "Карельских поездов" Пану Мяенпя рассказал изданию Kauppalehti, что Allegro продолжали курсировать по просьбе государства.

Свертывание сотрудничества с Россией

Движение поездов Allegro было возобновлено после снятия ряда коронавирусных ограничений в декабре 2021 года.

В начале марта производитель поездов Allegro — французская компания Alstom — объявила о прекращении всех поставок в Россию на фоне российской агрессии в Украине. 22 марта германский концерн Siemens также приостановил контракт на поставку России новых электропоездов "Сапсан".