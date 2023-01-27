Финляндия приостановила предоставление убежища бежавшим от мобилизации россиянам
Foto: AP/Scanpix

Миграционная служба Финляндии временно перестала принимать решения о предоставлении убежища бежавшим от мобилизации россиянам, пишет Err.ee со ссылкой на Helsingin Sanomat.

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По словам официального представителя ведомства Юхи Симиля, это связано с необходимостью обновить данные по России. Данные по стране — это информация о политических или социальных условиях, ситуации с правами человека и безопасностью, законодательстве, географической информации и вопросах, связанных с повседневной жизнью, таких как доступность здравоохранения. На их основе принимается решение о предоставлении убежища.

Процесс может занять до нескольких недель. После этого принятие решений по заявкам россиян может быть возобновлено.

Принятие решений по заявкам этой группы российских просителей убежища приостановлено также в связи с тем, что Миграционная служба Финляндии хочет убедиться, чтобы никто не был возвращен в страну, где ему грозит смертная казнь, пытки, преследования либо другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

В период с сентября по декабрь прошлого года, то есть с начала мобилизации в России, убежище в Финляндии запросили 743 россиянина.

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