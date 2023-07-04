Финляндия продолжает активно вести бизнес с Россией

С момента полномасштабного вторжения в Украину компании Финляндии поставили в Россию товаров по меньшей мере на 1,5 миллиарда долларов США, сообщает в понедельник, 3 июля, финская медиакомпания Yle, ссылаясь на данные таможенной статистики. На самом деле объем товарооборота между странами еще больше, поскольку в статистику попали только часть компаний, ведущих торговлю с Россией.

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Торговать с Россией продолжили и те фирмы, которые после 24 февраля 2022 года объявили о намерениях приостановить свой бизнес в этой стране. Так, компания Metso Outotec, предоставляющая технологии и оборудование для горнодобывающей, перерабатывающей и металлообрабатывающей промышленности, спустя неделю после полномасштабного вторжения объявила о том, что не будет поставлять свою продукцию в Россию. В реальности же такие поставки продолжались еще много месяцев, а среди ее клиентов числились Тайшетский алюминиевый завод, который относят к структурам Олега Дерипаски, и "Удоканская медь", которую связывают с Алишером Усмановым.

Торгуя с Россией, финские компании даже не нарушали законы — по словам отвечающей за санкции Пии Сариваара из МИДа Финляндии, они могут легально торговать с компаниями, которые менее чем на 50 процентов принадлежат россиянам, попавшим под европейские санкции.

В то же время Финляндия за время после вторжения импортировала из России значительное количество энергии и химических веществ. Финская государственная компания Gasum приобрела в России сжиженного газа не менее чем на 600 миллионов евро. "Экспортируя запчасти и технологии из Финляндии, Россия сможет производить необходимое ей во время войны сырье, которое напрямую поддерживает российскую военную машину", — заявил Yle профессор российской энергетической политики Вели-Пекка Тюнккюнен.