Финляндия восстанавливает пограничный контроль и при въезде требует тест на Covid-19 даже у вакцинированных
Foto: Publicitātes foto

Вчера поздно вечером правительство Финляндии решило временно восстановить пограничный контроль с другими государствами ЕС. Все въезжающие в страну иностранцы, в том числе полностью вакцинированные, должны предъявить негативный результат теста на коронавирус, пишет эстонский портал Delfi.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С 28 декабря до 16 января ужесточаются требования для прибывающих в Финляндию из других стран Шенгенского соглашения и ЕС. Помимо сертификата о вакцинации или перенесенном ковиде необходимо будет предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 48 часов до поездки.

От этого требования освобождаются финские граждане, постоянно проживающие в Финляндии иностранцы и те, кто приезжает в страну по неотложным семейным и личным делам. Ранее на этой неделе такая мера была введена для прибывающих из стран, не входящих в Евросоюз.

Пограничный контроль действовал в Финляндии с 19 марта по 25 июля 2021 года.

Кроме того, правительство Финляндии приняло большой пакет мер по борьбе с распространением коронавируса и в особенности нового варианта омикрон. Так, например, ограничения вводятся для работы баров и ресторанов. Высшим учебным заведениям рекомендуется перейти на дистанционное обучение до 16 января. Использование коронапаспортов планируют ограничить с 28 декабря на три недели. Это будет означать, что в неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения регионах заведения и мероприятия с высоким и средним риском заражения (бары, рестораны, ночные клубы, массовые мероприятия без обозначенных мест, хоровое пение) не могут обойти наложенные на них ограничения с помощью проверки ковидных сертификатов. В то же время в заведения с низким риском заражения (библиотеки, театры, кинотеатры, музеи) могут работать, если будут требовать у клиентов коронапаспорта.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта