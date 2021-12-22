Финляндия восстанавливает пограничный контроль и при въезде требует тест на Covid-19 даже у вакцинированных

Вчера поздно вечером правительство Финляндии решило временно восстановить пограничный контроль с другими государствами ЕС. Все въезжающие в страну иностранцы, в том числе полностью вакцинированные, должны предъявить негативный результат теста на коронавирус, пишет эстонский портал Delfi.

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С 28 декабря до 16 января ужесточаются требования для прибывающих в Финляндию из других стран Шенгенского соглашения и ЕС. Помимо сертификата о вакцинации или перенесенном ковиде необходимо будет предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 48 часов до поездки.

От этого требования освобождаются финские граждане, постоянно проживающие в Финляндии иностранцы и те, кто приезжает в страну по неотложным семейным и личным делам. Ранее на этой неделе такая мера была введена для прибывающих из стран, не входящих в Евросоюз.

Пограничный контроль действовал в Финляндии с 19 марта по 25 июля 2021 года.

Кроме того, правительство Финляндии приняло большой пакет мер по борьбе с распространением коронавируса и в особенности нового варианта омикрон. Так, например, ограничения вводятся для работы баров и ресторанов. Высшим учебным заведениям рекомендуется перейти на дистанционное обучение до 16 января. Использование коронапаспортов планируют ограничить с 28 декабря на три недели. Это будет означать, что в неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения регионах заведения и мероприятия с высоким и средним риском заражения (бары, рестораны, ночные клубы, массовые мероприятия без обозначенных мест, хоровое пение) не могут обойти наложенные на них ограничения с помощью проверки ковидных сертификатов. В то же время в заведения с низким риском заражения (библиотеки, театры, кинотеатры, музеи) могут работать, если будут требовать у клиентов коронапаспорта.