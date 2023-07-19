Финляндия закрывает Генеральное консульство России в Турку

В среду, 19 июля, президент Саули Ниинисте и министерский комитет по вопросам внешней политики и политики безопасности обсудили положение диппредставительств в Финляндии и России, сообщает русскоязычная версия финского портала Yle.

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Они постановили, что сообщение России от 6 июля о закрытии с 1.10.2023 Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге является асимметричным ответом на ранее объявленную Финляндией высылку девяти российских дипломатов.

По заявлению президента и министерского комитета, закрытие российского генконсульства в Турку является ответной мерой на закрытие Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Напомним, что российский МИД объявил персонами нон грата сотрудников посольства Финляндии в Москве и генерального консульства страны в Санкт-Петербурге. Согласие на работу второго из этих диппредставительств отозвано с 1 октября.