Финляндия закрывает Генеральное консульство России в Турку
Foto: DELFI Aculiecinieks

В среду, 19 июля, президент Саули Ниинисте и министерский комитет по вопросам внешней политики и политики безопасности обсудили положение диппредставительств в Финляндии и России, сообщает русскоязычная версия финского портала Yle.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Они постановили, что сообщение России от 6 июля о закрытии с 1.10.2023 Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге является асимметричным ответом на ранее объявленную Финляндией высылку девяти российских дипломатов.

По заявлению президента и министерского комитета, закрытие российского генконсульства в Турку является ответной мерой на закрытие Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Напомним, что российский МИД объявил персонами нон грата сотрудников посольства Финляндии в Москве и генерального консульства страны в Санкт-Петербурге. Согласие на работу второго из этих диппредставительств отозвано с 1 октября.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Зависимость или качественное развлечение: развенчиваем мифы о видеоиграх
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā