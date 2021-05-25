Finnair и Air France перестанут летать над Белоруссией

Авиакомпании Finnair и Air France сообщили, что перестанут летать над Белоруссией. Вечером 24 мая саммит Евросоюза призвал всех европейских авиаперевозчиков избегать перелетов через белорусское воздушное пространство после инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Finnair утром 25 мая сообщила о своем решении в твиттере.

"Мы прекращаем использовать воздушное пространство Белоруссии до дальнейших уведомлений. Ближайший рейс, которого коснется это решение, будет перелет в аэропорт Газипаша в следующую среду. В соответствии с рекомендацией Traficom, маршрут будет проложен в обход белорусского воздушного пространства. Перелет станет чуть более долгим", - предупредил компания.

Днем ранее финский авиаперевозчик сообщал, что продолжит следить за развитием событий в связи после инцидента с лайнером Rynair и будет ждать инструкций от регуляторов. Компания отмечала, что вопрос с облетом Белоруссии пока касается только рейсов Finnair в Грецию и Турцию.

Air France также утром 25 мая объявила, что прекращает летать над Белоруссией "до последующего распоряжения", передает France Info.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске. В Минтрансе Белоруссии затем объяснили, что аэропорт получил электронное письмо от "солдат ХАМАСа", которые угрожали взорвать этот рейс при посадке в Вильнюсе. После посадки был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич, находившийся на борту. Самолет несколько часов спустя выпустили в Вильнюс. В Минске остались Протасевич, его подруга София Сапега, гражданка России, которая также задержана, а также еще несколько граждан России.

Уже 24 мая несколько европейских авиакомпаний отказались от полетов над Белоруссией, а Ryanair заявила, что белорусские власти незаконно вынудили экипаж самолета компании изменить маршрут и сесть в Минске, и назвала эти действия воздушным пиратством.

Вечером в понедельник об отказе летать через Белоруссию объявила Lufthansa. Уже после этого Европейский совет призвал все европейские авиакомпании избегать перелетов через Белоруссию и предложил Совету ЕС закрыть воздушное пространство ЕС для белорусских авиалиний.