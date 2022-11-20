Finnair отменяет сто рейсов из-за забастовки бортпроводников

Финская авиакомпания Finnair сообщила, что около ста рейсов из аэропорта Хельсинки были отменены в воскресенье и понедельник из-за забастовки бортпроводников. Об этом сообщает LETA со ссылкой на YLE.

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Профсоюз транспортников Финляндии (AKT) объявил, что 24-часовая забастовка бортпроводников Finnair началась 20 ноября в 15:00 и закончится в понедельник, 21 ноября, в 15:00.

"Отмены рейсов и отклонения клиентов начались в субботу, и работа продолжается сегодня", — говорится в заявлении Finnair в воскресенье.

Авиакомпания отмечает, что делает все возможное, чтобы предложить клиентам другие варианты для достижения намеченного пункта назначения. Пассажиры могут проверить статус своего рейса на сайте Finnair.

Марианна Артев, представитель Союза финских стюардов, сообщила, что к забастовке присоединились несколько сотен человек.

Забастовка бортпроводников - реакция на кадровую политику авиакомпании, в частности, на решение отдать субподрядчику обслуживание прибывающих в Финляндию рейсов из Таиланда и США в целях сокращения расходов. Это может привести к увольнению 450 бортпроводников Finnair.

"К сожалению, вместо переговоров профсоюз принял решение о незаконной забастовке. Мы всю осень обсуждали с профсоюзами возможности экономии, но, к сожалению, с бортпроводниками не смогли добиться совместного решения", — сказано в заявлении руководителя Finnair Яако Шилта.

Финская авиакомпания объявила, что возобновит нормальную работу днем в понедельник, 21 ноября, хотя забастовка может затронуть и некоторые рейсы после этой даты.