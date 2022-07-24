Финский врач: ковид пора исключить из списка опасных инфекционных заболеваний

Глава Финского института здоровья и социального обеспечения Мика Салминен считает, что Covid-19 следует исключить из списка опасных инфекционных заболеваний. По мнению врача, карантин и изоляция больше не помогут остановить распространение Covid-19, сообщает LSM.lv.

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Как полагает финский врач, коронавирус уже не грозит большинству людей смертью или инвалидностью.

При этом в Министерстве благосостояния и здравоохранения Финляндии считают, что спешить с устранением болезни не следует.

В недавнем интервью изданию MTV Мика Салминен поставил под сомнение необходимость сохранения Covid-19 в списке опасных инфекционных заболеваний. По словам руководителя финского Института здравоохранения и социального обеспечения, в эту категорию обычно включают инфекции с высокой смертностью и инвалидностью. Но после массовой вакцинации Covid-19 представляет серьезную опасность только для определенных людей.

Финский институт здравоохранения и социального обеспечения допускает, что осенью ожидается очередная волна пандемии, но сомневается, удастся ли ее остановить, ограничив людей.

Начиная с весны 2020 года в Латвии, как и в других странах мира, произошло несколько вспышек Covid-19. В конце прошлого года вызывало опасение омикронное распространение вируса, а позже случилась начительная волна заболеваемости. При этом ситуация в латвийских больницах оставалась стабильной.

По мере улучшения ситуации с апреля этого года большинство мер эпидемиологической безопасности коронавируса в Латвии были отменены.

Самая низкая точка заболеваемости Covid-19 в Латвии наблюдалась в начале июня, но после праздника Лиго начался быстрый рост заболеваемости. Это связывают с поведением людей и с распространением нового подтипа вируса.