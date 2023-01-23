Фонд Андрея Сахарова объявлен в России "нежелательной организацией"

Генеральная прокуратура РФ объявила "нежелательной организацией" Фонд Андрея Сахарова, сообщает "Медуза" со ссылкой на Генпрокуратуру. "Нежелательным" организациям запрещается вести деятельность в России под угрозой административного и уголовного наказания, а сотрудничество с ними — повод для уголовного преследования.

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Американская организация The Andrei Sakharov foundation занимается сохранением наследия советского физика и правозащитника Андрея Сахарова и развитием его идей мирного сосуществования, поддерживает антивоенные и правозащитные инициативы. В России с Фондом Сахарова аффилированы архив академика, московский Сахаровский центр, в котором действует музей политических репрессий и проводятся выставки и конференции, а также научный фонд имени Сахарова, присуждающий стипендии талантливым молодым ученым-физикам. Теперь они будут обязаны отказаться от любой связи с американским фондом или закрыться.

В Генпрокуратуре установили, что деятельность Фонда Андрея Сахарова "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Андрей Сахаров — советский физик и правозащитник, один из создателей первой советской водородной бомбы. В 1975 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. После заявлений, осуждающих ввод советских войск в Афганистан, был лишен всех советских наград и премий и в январе 1980 года выслан из Москвы.