Фонды Сороса сворачивают программы в Евросоюзе

Фонды Джорджа Сороса "Открытое общество", выделяющие миллиарды на поддержку демократии, прав человека, независимых СМИ и негосударственных университетов, решили свернуть программы в Евросоюзе.

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Руководство фондами 93-летний Сорос недавно передал сыну Александру, и тот затеял перестройку мирового гиганта филантропии с активами 25 млрд долларов.

В рамках этой перестройки "Открытое общество" практически полностью прекратит финансирование проектов в 27 странах Евросоюза с населением 450 млн человек, но продолжит поддерживать гражданское общество на периферии Европы, сообщили СМИ со ссылкой на внутреннюю переписку между руководством в Америке и фондами в Венгрии, на родине Сороса.

"Новая стратегия предусматривает выход и прекращение значительной части текущих проектов в Евросоюзе и переключение внимания и ресурсов на другие части мира, — цитируют внутреннюю переписку фондов агентства Bloomberg и Reuters. — Мы почти полностью прекратим финансирование проектов в Европейском союзе".

В ЕС и так все в порядке с механизмами защиты демократии, решило новое руководство фондов Сороса. И пообещало не забывать об остальной Европе и ее окрестностях.

"Мы продолжим поддерживать права человека, демократию и подотчетность власти в регионе, особенно в Украине, Молдове, Кыргызстане и на Балканах, через сеть наших национальных фондов", — цитируют агентства представителя фондов Сороса.

Как именно будет выглядеть новая структура грантов, станет ясно только через несколько месяцев. Когда о ней было объявлено в середине июля, продолжатели дела Сороса пообещали, что текущие проекты доведут до конца, а вот новых почти не будет с октября 2023 по февраль 2024 года.

Сорос и Европа

Для Сороса, родившегося в Венгрии и получившего образование в Великобритании, Европа изначально была центром его филантропической деятельности. Он потратил большую часть жизни и состояния на реабилитацию и возвращение в цивилизацию европейских стран бывшего соцлагеря.

Сложно найти в Европе авторитарного правителя, который после 20 лет у власти не обвинял бы Сороса в финансировании врагов и не травил бы его фонды.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев называл Сороса реальным главой Армении. Российский руководитель Владимир Путин говорил, что "Сорос вмешивается везде" и пытается обвалить евро. В России фонд "Открытое общество" внесен в черный список нежелательных организаций.

Турецкий правитель Реджеп Эрдоган обвинял Сороса в финансировании протестов оппозиции против вырубки городского парка, а заодно и в "разделении народов и разрушении государств".

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А на исторической родине Сороса в Венгрии премьер Виктор Орбан так закрутил гайки, что европейскую штаб-квартиру "Открытого общества" в 2018 году перенесли из Будапешта в Берлин.

С 1984 года Сорос раздал более 32 млрд долларов.

Он выделил 100 млн на поддержку дошкольного образования в 15 посткоммунистических странах, 200 млн долларов — на поддержку ученых и научных исследований в бывшем СССР.

Его организация помогает бедным, униженным и оскорбленным не только в Европе, но и по всему миру. Чернокожим в современной Америке и в Южной Африке времен апартеида, мусульманам в США и Европе после 11 сентября, этническим меньшинствам в Мьянме и Венгрии, оппозиционерам в Китае, Индонезии, России и других странах.

После реструктуризации фонды Сороса собираются отойти от национальных проектов и сосредоточиться на проблемах, не знающих границ. Среди них до сих пор Соросу помимо демократии ближе всего были доступность высшего образования, независимые СМИ, паллиативная помощь, предотвращение и лечение наркозависимости, ВИЧ и туберкулеза, климатическое неравенство и верховенство закона.

Гранты на эти проекты в будущем получит в том числе и Европа, заверил сын Сороса.

"Мы будем работать по-новому, но моя семья и фонды „Открытое общество" всегда поддерживали и остаемся твердо привержены европейскому проекту", — цитируют агентства заявление Александра Сороса.