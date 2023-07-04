"Фонтанка": Пригожину вернули 10 млрд рублей, изъятых полицией в ходе обысков

Российские полицейские вернули основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину 10 млрд рублей (102,4 млн евро), изъятых по уголовному делу о вооруженном мятеже. Об этом сообщает петербургское издание "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники.

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Как утверждает "Фонтанка", несколько десятков коробок с наличными деньгами, а также "сотни тысяч долларов" и пять слитков золота, обнаруженные на разных связанных с Пригожиным объектах в Санкт-Петербурге, вернули представителю бизнесмена по доверенности 2 июля. Сам глава "Вагнера", пишут журналисты, в этот момент предположительно находился в Москве.

Издание подчеркивает, что еще утром воскресенья петербургские следователи не собирались возвращать Пригожину изъятые деньги и ценности. "Судя по очередному развороту, вмешалось обстоятельство непреодолимой силы", — отмечает "Фонтанка".

Основатель ЧВК "Вагнер" поднял вооруженный мятеж вечером 23 июня, вскоре объявив "марш справедливости" на Москву с требованием отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. На следующий день Пригожин остановил бунт после переговоров с Александром Лукашенко. Сообщалось, что, согласно достигнутым договоренностям, глава наемников "уйдет" в Беларусь.

ФСБ РФ завела на Пригожина уголовное дело по статье о вооруженном мятеже. В рамках следствия прошли обыски на связанных с ним объектах в Санкт-Петербурге, где и обнаружили коробки с наличными. Основатель ЧВК "Вагнер" не отрицал связь с этими средствами — по его словам, они предназначались для выплат наемникам.

Дело против Пригожина закрыли спустя почти три дня после заявления об остановке движения "вагнеровцев" в сторону Москвы. "Если в отношении гражданина уголовное дело прекращается по реабилитирующим признакам, то все изъятое у него и не запрещенное к обороту на территории РФ возвращается", — пишет "Фонтанка", подчеркивая, что "не пытается искать логику в этих сюжетах".