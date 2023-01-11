Foreign Policy: Турция с конца 2022 года поставляет Украине кассетные боеприпасы

В конце 2022 года Турция начала отправлять в Украину кассетные артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

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По информации издания, речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munitions, DPICM). Их использование может позволить украинским военным эффективнее использовать артиллерийские орудия, поставляемые странами Запада, поскольку каждый такой снаряд смертоноснее осколочно-фугасных боеприпасов, запасы которых у украинских союзников начинают заканчиваться.

Foreign Policy пишет, что Анкара в течение нескольких месяцев пыталась скрыть передачу кассетных боеприпасов Украине. Однако после того, как США отказались поставлять Киеву это оружие, Турция стала единственным местом, где Украина могла его получить.

"Это просто показывает, что Турция, несмотря на ее сближение с Россией в некоторых аспектах, все же стала действительно важным сторонником Украины в военном отношении", — отметил один из собеседников издания.

Турецкое посольство в Вашингтоне и министерство обороны Украины не ответили на просьбы Foreign Policy прокомментировать данные о поставках кассетных боеприпасов.

Кассетные боеприпасы — это снаряды, от которых во время полета отделяется кассетная часть с мелкими суббоеприпасами. Они рассеиваются и падают на большой площади. Их отдельная опасность в том, что иногда они не взрываются и минируют территорию. Поскольку снаряды зачастую разлетаются хаотичным образом, их трудно обнаружить и обезвредить, тем самым это оружие продолжает представлять опасность для мирных жителей даже спустя годы после его применения.

Кассетное оружие запрещено международной конвенцией, принятой в 2010 году. Ее подписали более ста стран. Украина, Турция, США и Россия к ней не присоединились. В то же время американские законы запрещают экспорт кассетных боеприпасов из-за высокой доли неразрывающихся снарядов, которые еще многие годы могут представлять опасность для мирного населения.

По данным международной инициативной группы по борьбе с этим видом вооружений Cluster Munition Coalition, в 2022 году Украина стала единственной страной в мире, где применяются кассетные боеприпасы. Согласно ежегодному отчету группы, российская армия сотни раз использовала данное оружие в по меньшей мере десяти из 24 регионов Украины. В результате этих обстрелов погибли не меньше 215 мирных жителей, еще 474 получили ранения. Украинские военные, по данным авторов доклада, могли использовать кассетные боеприпасы по крайней мере трижды.