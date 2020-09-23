ФОТО. Беларусь: десятки задержанных, полиция применила водометы и слезоточивый газ

Лукашенко в обстановке секретности вступил в должность президента, оппозиция назвала это спецоперацией по самоинаугурации. В городах Беларуси прошли протесты. Полиция вела себя жестко: много задержаний, применялись водометы и слезоточивый газ.

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Акции протеста в Минске и других городах связаны с инаугурацией президента Александра Лукашенко, которая состоялась днем 23 сентября. Власти страны до последнего скрывали официальную дату инаугурации. Еще перед самой церемонией чиновники утверждали, что не получали приглашений во Дворец независимости. В итоге на инаугурации присутствовали несколько сотен человек.

В Минске после инаугурации начались акции протеста. Вечером силовики применили против протестующих водометы и слезоточивый газ. На трансляции РБК видно, как по улице едут два автомобиля с водометами, которые направляют струи воды в сторону людей, идущих по тротуарам и газонам вдоль дороги.

Ведущий трансляцию для Evroradio корреспондент сообщал, что в городе распыляли слезоточивый газ. О применении газа против протестующих в районе ТЦ "Галерея" писал также Telegram-канал "Наша нива". Позднее милиция сообщила, что не применяла слезоточивый газ для разгона протестующих.

МВД страны сообщило о задержании более 10 человек, оппозиционные СМИ пишут о нескольких десятках задержанных в одном Минске. ВВС пишет о задержании не менее 139 человек.Также есть информация о двух раненых.