ФОТО. Беспорядки в Белграде: демонстранты требуют отставки президента

В Белграде не утихают связанные с пандемией протесты против антикризисной политики правительства. Президент Сербии Вучич заявил о намерении пересмотреть решение о введении комендантского часа, однако протестующие продолжают требовать его отставки.

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На фоне не утихающих в Белграде уличных беспорядков президент Сербии Александар Вучич вечером в среду, 8 июля, заявил о готовности пересмотреть решение о введении комендантского часа. При этом Вучич пообещал, что в столице "определенно" будут ужесточены ограничения, направленные на борьбу с пандемией. "Однако кризисный штаб правительства считает, что от введения комендантского часа стоит отказаться", — добавил глава государства. Окончательное решение должно быть принято в четверг, 9 июля.

О введении в Белграде комендантского часа с 10 по 13 июля Вучич объявил во вторник, 7 июля. Вскоре после этого в столице Сербии начались мирные массовые протесты против антикризисной политики правительства, которые, однако, скоро переросли в уличные беспорядки. Как сообщает агентство AFP, вечером 8 июля полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ. В свою очередь участники протеста забросали полицейских камнями.

Требования демонстрантов в Белграде

Собравшиеся у парламента Сербии демонстранты требовали отставки Вучича. Критики президента обвиняют его в том, что несколько недель назад он предопределил наступление второй волны заражений коронавирусом, когда резко ослабил действующие в связи с пандемией ограничения, что позволило ему провести 21 июня парламентские выборы.

С начала марта в Сербии было зафиксировано более 17 тысяч заражений коронавирусом. Число смертей, связанных с Covid-19, по данным сайта Worldometers за ранее утро 9 июля, достигло в стране 341 случая. При этом критики правительства не раз заявляли о своих сомнениях в объективности этой статистики.

По данным полиции, во время демонстраций 7 июля пострадали как минимум 60 человек, в том числе 43 полицейских. 20 участников протестов были задержаны. Еврокомиссар по правам человека Дунья Миятович раскритиковала действия полиции на протестах в Белграде, заявив, что она "насильственно разгоняла" собравшихся. При этом Миятович выразила "серьезную обеспокоенность" возможным нарушением прав человека.