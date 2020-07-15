ФОТО. Беспорядки в Софии: митингующие требуют отставки председателя Совета министров
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Протесты с требованиями отставки консервативного председателя Совета министров Болгарии Бойко Борисова переросли в Софии в столкновения с полицией. Об этом сообщил во вторник, 14 июля, на специальном брифинге заместитель руководителя столичного департамента полиции Антон Златанов.

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По его словам, в результате стычек в городе были ранены два полицейских и один демонстрант. Шесть митингующих задержаны.

Нарушители правопорядка громили витрины магазинов и бросали в правоохранителей бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и красной краской, добавил Златанов. По его утверждению, среди митингующих были замечены группы "провокаторов", которые подстрекали к насильственным действиям в отношении полиции.

ФОТО. Беспорядки в Софии: митингующие требуют отставки председателя Совета министров
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Протесты продолжаются почти неделю

Протесты продолжаются в Софии уже шестой день подряд. Ранее, 9 июля, в администрации президента Болгарии Румена Радева прошли обыски в рамках расследования двух не связанных друг с другом дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Полиция арестовала для допроса советника президента по вопросам безопасности Илию Милушева и уполномоченного по борьбе с коррупцией Пламена Узунова.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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