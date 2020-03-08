ФОТО: Более 30 человек погибли в ДТП с бензовозом в Сирии

В Сирии, на шоссе Дамаск — Хомс, в субботу, 7 марта, произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли не менее 30 человек. Еще 77 человек получили различные травмы.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла в субботу на шоссе Дамаск-Хомс неподалеку от Багдадского моста, где столкнулись бензовоз, два автобуса и несколько легковых автомобилей, которые двигались с большой скоростью.

"Бензовоз столкнулся с двумя пассажирскими автобусами и другими автомобилями на трассе Дамаск–Хомс", — цитирует РИА "Новости" источник в полиции провинции Дамаск.

На месте происшествия побывал министр внутренних дел Сирии Мухаммад Халид ар-Рахмун, который сообщил, что у бензовоза отказали тормоза.

По предварительной информации, некоторые жертвы были шиитскими паломниками из Ирака, приехавшими в Сирию, чтобы посетить святые места вблизи Дамаска. Несмотря на восьмилетнюю войну в Сирии, которая привела к миллионам беженцев, шииты со всего региона продолжают совершать такие паломничества.