ФОТО: борцы за равноправие разгромили супермаркет в Бразилии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В бразильском Сан-Паулу протестующие под лозунгом движения Black Lives Matter разгромили и подожгли супермаркет французской сети Carrefour после того, как охранники одного из магазинов забили до смерти 40-летнего посетителя. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"Протестующие забросали камнями фасад супермаркета Carrefour в Сан-Паулу, они ворвались в магазин и разгромили большую часть", — говорится в сообщении.

Отмечается, что десятки людей громят прилавки гипермаркета в Сан-Паулу и поджигают стеллажи с товарами.

Протесты под лозунгом "Vidas pretas importam" (Черные жизни имеют значение) также прошли в Куритибе и Порту-Алегри, где произошло резонансное убийство.

Накануне сорокалетний Жоау Сильвейра был убит охранниками торгового центра в городе Порту-Алегри, когда совершал покупки вместе с женой. По предварительным данным, причиной смерти стало удушение.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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